Auto elettriche, arrivano le colonnine per ricaricare

Cinque nuovi punti di ricarica per le auto elettriche e dieci nuovi stalli dislocati sul territorio cominale.

A Monteforte Irpino va avanti il percorso green oriented dell'amministrazione comunale che ha individuato le aree in cui installare le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le nuove aree di sosta dedicate all'elettrico sono state individuate in via Molinelle, via Convento, via Alvanella e via Loffredo, nei pressi della casa comunale.

L'installazione coinciderà con la riqualificazione delle aree di sosta.

«Un intervento che è in linea con le politiche ambientali che stiamo portando avanti - sottolinea il sindaco Costantino Giordano - dopo la creazione del giardino sensoriale ad Alvanella, la riqualificazione della pineta di San Martino e la imminente realizzazione dell'area sportiva attrezzata a via Taverna Campanile, un polmone verde fruibile tutto l'anno»..