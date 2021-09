Montella litiga con una donna in piazza e minaccia di spararle: arrestato

Litiga con una donna in strada e minaccia di spararle. Non contento si scaglia contro i Carabinieri. In manette un 23enne dell’Alta Irpinia. I militari della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 23enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a Montella, in piazza Bartoli.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, invitato dagli uomini dell’Arma a mantenere la calma, per tutta risposta si è scagliato fisicamente contro di loro. È stato solo grazie all’alta professionalità dei militari e all’immediato intervento di un’ulteriore pattuglia dei Carabinieri fatta convergere sul posto, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze. Con non poca fatica i Carabinieri hanno bloccato l’esagitato che, scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, è stato condotto in Caserma. Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato quindi tratto in arresto.