Montemiletto: piantagione di canapa indiana in giardino, 45enne denunciato

In due nei guai per possesso di droga. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, nell’ambito di controlli specifici, hanno scoperto all’interno del giardino di casa di un 45enne di Montemiletto, una piantagione di canapa indiana, con cinque piante - alte oltre un metro - sapientemente coltivate ed irrogate.

Mentre un 20enne di Mirabella Eclano, a seguito della perquisizione della sua auto, è stato trovato in possesso di circa 14 grammi di marijuana, già divisa in dosi e pronta per essere rivenduta.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per coltivazione e per detenzione di sostanze stupefacenti.