Sentieri Mediterranei diventa un marchio registrato. Ieri il sindaco di Summonte, Ivo Capone, accompagnato dal consigliere comunale Giovanni Testa ha provveduto a depositare il logo della manifestazione, giunta alla sua 25esima edizione, presso la Camera di Commercio di Avellino.

«Sentieri Mediterranei è un patrimonio del Comune di Summonte e resterà tale»: non usa giri di parole Capone mostrando il nuovo logo nel corso della conferenza stampa di presentazione. Una necessità per ribadire la storia ed il forte legame identitario della manifestazione con il comune irpino nel momento in cui, obtorto collo, si è dovuto aprire, già dalla scorsa stagione, ad altri comuni per poter accedere ai fondi Poc. Se l'anno scorso i compagni di viaggio furono i vicinori Grottolella, Capriglia, Montefredane e Sorbo Serpico, quest'anno si guarda ad est e si sconfina oltre provincia coinvolgendo Montemiletto, Guardia Lombardi, Monteverde, Bisaccia ed il sannita Baselice. Fare di necessità virtù il compito che ha visto lavorare fianco a fianco la direttrice artistica Carmelina D'Amore ed il Rup Fabrizia Barbarisi.

«Un'iniziativa che è partita a fatica» sottolinea ancora Capone. Summonte, comune capofila, è stato affiancato dalla neo costituita Pro Loco per l'organizzazione delle prime due giornate (oggi e domani) ed ha trovato negli altri comuni coinvolti la necessaria condivisione d'idee e finalità. Ed i sentieri mediterranei questa volta saranno lunghissimi: da Summonte fino a Monteverde. Tonino Vella, sindaco del comune tra Campania, Basilicata e Puglia, giusto ad un chilometro dal punto triplo dove s'incontrano tre confini regionali, commenta: «L'idea è quella di partire da Summonte per riconnetterci al turismo pugliese e portarlo in Alta Irpinia. Per farlo abbiamo la necessità di stare insieme. È il solo modo per migliorare e qualificare l'offerta turistica. L'idea è sempre la stessa: tentare di superare l'idea di un turismo mordi e fuggi». «L'idea non è di promuovere un singolo evento, bensì un itinerario turistico che mette insieme 6 paesi accomunati dalla presenza di un centro storico di rilievo e/o di un castello» spiega la direttrice artistica Carmelina D'Amore. «Riuscire a far conoscere i luoghi ed i sapori, a raccontare il territorio, è la nostra scommessa».

Una scommessa che oggettivamente non potrà contare su un cartellone artistico paragonabile sia agli anni d'oro della direzione artistica di Enzo Avitabile, che rese Summonte un riferimento mondiale della world music, ma anche a quello della passata stagione (la prima itinerante) con i vari Toquinho, Rosalia De Souza, Simona Bencini, Nino Buonocore, I Baraonna scritturati da Luciano Moscati de I Senzatempo. Del programma si conoscono solo le prime due giornate di domani e domenica a Summonte. Si svilupperà tra escursioni, visite guidate al borgo, convegni, stand enogastronomici.

L'appuntamento di cartello (domani alle 22) è il concerto del trombettista Roy Paci ed i suoi Aretuska: un viaggio nel mondo dello ska e del jazz. Per il resto ancora nulla di definito. Si ripartirà dagli altri comuni a dicembre per arrivare fino a maggio nell'ottica di distribuire l'offerta oltre la parentesi estiva. «Abbiamo risposto ad un avviso regionale che ci ha messo a dura prova» dice la direttrice artistica. Un'operazione lodevole, ma che ha il sapore della strada obbligata. Sentieri Mediterranei, nella sua versione storica, da sola avrebbe avuto la dignità di valere da solo qualsiasi tipo di finanziamento. Ma tant'è ed allora, se rete deve essere, che rete sia, nella speranza che il filo che lega i comuni in questione sia realmente foriero di una capacità attrattiva interna ed esterna.