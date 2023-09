A Fontanarosa, il gran ritorno per la reunion dei 50enni

Mezzo secolo dopo si sono ritrovati, a Fontanarosa, tutti i nati nel 1973. Maxi festa di compleanno per i cinquantenni rampanti. E prima ancora del taglio della torta i coetanei, nel frattempo molti sono ritornati per l'occasione nel borgo della paglia e della pietra, si sono ritrovati in chiesa per una solenne benedizione. Un inno alla vita, e un ringraziamento corale per essere ancora qui.

Monsignor Pasquale Iannuzzo, il parroco di Fontanarosa, ha presenziato il rito.

Una reunion singolare: non è stato certo facile riuscire a mettere insieme tutto il gruppo dei cinquantenni. E trovare una data adatta alle esigenze di ciascuno. Alla fine ce l'hanno fatta comunque, e l'evento è riuscito. Ritrovarsi dopo tanti anni è stata un'emozione indescrivibile per chi non si vedeva più dai tempi della scuola. Quanti ricordi, quanti rimpianti. Con gli occhi lucidi e qualche filo argentato tra i capelli i festeggiati hanno rivangato gli anni di gioventù e i primi amori, le delusioni e le affermazioni professionali. Il tempo segna il cambiamento, ma non quello di un'amicizia corroborata da marachelle e complicità. È stato un tuffo al cuore. Gli amici si sono già dati appuntamento tra cinquant'anni.