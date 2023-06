Nel dirupo in mountain bike salvato dai carabinieri

Disavventura a lieto fine per un ciclista solitario con mountain bike che nella tarda mattinata di ieri è finito in un dirupo in località Vallone San Gennaro sui monti di Cervinara.

A dare l'allarme è stato lo stesso ciclista che nonostante fosse finito in un dirupo è riuscito a telefonare al 1515 della Forestale che ha allertato i carabinieri della stazione di Cervinara al comando del maresciallo maggiore Carlo Toscano.

Il ciclista ha dato qualche indicazione sul luogo dove fosse finito, rassicurando anche sulle sue condizioni di salute. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con il sindaco Caterina Lengua e in località Coppola si sono portati con i carabinieri, i volontari del Nucleo Saf della Protezione Civile di Cervinara con il capo squadra Vincenzo Maietta