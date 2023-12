Nascondeva botti pericolosi e polvere da sparo, denunciato un tedesco

Sequestro di botti pericolosi a Pago Vallo Lauro. Gli agenti del commissariato di Lauro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 48enne di nazionalità tedesca, residente in Pago Vallo Lauro perché trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di fuochi senza che questi fosse in possesso della prescritta autorizzazione alla vendita.

I poliziotti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno scovato circa 72 kg di botti ad alto potenziale, con marchio CE contraffatto, nonché 10 kg di polvere per il confezionamento dei fuochi. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il 48enne dovrà rispondere del reato di fabbricazione non autorizzata di materiale esplodente.