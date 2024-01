Marano, insegna distrutta dai fuochi. Il proprietario cita Einstein

Fuochi pirotecnici e inciviltà. A Marano, in via San Rocco, a farne le spese una delle tante attività commerciali. Stamani il titolare del negozio, dopo aver postato la foto dell'atto vandalico, ha commentato il gesto con tanto di citazione.

«Albert Einstein - scrive - diceva che solo due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana. E non sono sicuro della prima. Come non essere d’accordo con lui: sparare fuochi pericolosi nel 2024 è da zotici e decerebrati». Nella stessa zona, nella giornata di ieri, sono stati danneggiate alcune auto. La strada è stata anche interdetta al traffico veicolare da alcuni residenti e per diversi minuti, sempre consentire agli amanti dei fuochi d'artificio di esibirsi.