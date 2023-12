Il sindaco di Sant'Agnello vieta l'esplosione di botti per il Capodanno

Il Comune di Sant’Agnello, con apposita ordinanza, ha previsto il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e bombette varie, su tutto il territorio comunale in occasione del Capodanno. Il provvedimento è in vigore nelle giornate di oggi e di domani per tutelare la salute pubblica, prevenire il potenziale carico di lavoro negli ospedali ed evitare rumori molesti nell’ambito urbano sia in strada che all’interno delle aree condominiali.

«Questo provvedimento – sottolinea il sindaco di Sant’Agnello, Antonino Coppola – ha lo scopo principale di sensibilizzare le persone sugli effetti dannosi di questa consuetudine, soprattutto per gli ammalati, i bambini e gli animali, e sui possibili pericoli. Se così facendo avremo alimentato la consapevolezza anche di una sola persona in più, avremo fatto tutti insieme la nostra parte».