Il sindaco di Massa Lubrense vieta di sparare botti da oggi e fino al 7 gennaio

Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha firmato oggi un’ordinanza con la quale impone lo stop all’utilizzo di botti in occasione del Capodanno. Il provvedimento è in vigore già da oggi e fino al 7 gennaio 2024 e prevede «il divieto di esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, nonché all’interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando che i cosiddetti botti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi».

Il dispositivo stabilisce anche che «è vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se di libera vendita, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque potenziali situazioni di pericolo, in caso di uso maldestro».

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste di importo compreso tra 25 e 500 euro, fatte salve tutte le altre eventuali sanzioni amministrative e penali previste da norme specifiche in materia.