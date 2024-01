Roma, Prince scappa dai botti e vaga per tutta la notte: la padrona lo ritrova dopo 19 ore. «A chi spara i fuochi auguro di vivere la mia stessa angoscia»

Una notte di Capodanno di angoscia e preoccupazione è stata quella vissuta da Maria Grazia Romeo, trascorsa interamente alla ricerca del suo migliore amico a quattro zampe per le strade di Roma. Prince, un meticcio di 5 anni, scappato nel pomeriggio di ieri dal giardino di casa terrorizzato dai botti di fine anno.

Erano appena le 15:30 di pomeriggio quando la padrona si è accorta della fuga.

Il meticcio, scomparso in zona Casilino, è stato avvistato solo 30 minuti dopo a diversi chilometri di distanza a Tor Pignattara, per poi scomparire nel nulla.

Prince, il meticcio di 5 anni ritrovato stamattina

"Ha vagato tutta la notte disorientato", racconta Mariagrazia che lo ha ritrovato per puro caso solo nella mattinata di oggi, intorno alle 10, in un parco non distante dal suo ultimo avvistamento. Prince si era rifugiato lontano dalle abitazioni e quindi anche dai fuochi che continuavano a spaventarlo. Ora il cagnolino è finalmente tornato a casa. "Forse ha una zampina slogata, ma lo porteremo presto dal veterinario".

"E' stata una fortuna poterlo riabbracciare - sospira ora Maria Grazia - Per i cani ogni 31 dicembre è l'inferno. Non ci rendiamo conto che si può festeggiare in tanti altri modi, soprattutto senza fare del male agli animali. A chi spara i fuochi auguro di provare le stesse ore di angoscia che ho vissuto io sapendo che un componente della mia famiglia era in pericolo là fuori e io non potevo fare nulla per metterlo al sicuro".