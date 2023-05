Non faceva frequentare la scuola al figlio minorenne, denunciato 40enne di Ariano Irpino

Senza giustificato motivo non faceva frequentare la scuola al figlio minorenne. Un 40enne residente in provincia di Avellino è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per inosservanza degli obblighi di istruzione ai minori.

Nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, sono stati effettuati mirati controlli nelle scuole primarie e secondarie della Valle dell'Ufita in stretta collaborazione co i dirigenti scolastici. La quasi totalità degli studenti soggetti all'obbligo dell'istruzione è risultata regolarmente presente in classe.