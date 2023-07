Avellino: donna minaccia i clienti di bar con una spranga, poi rapina un telefonino

Scene di panico questa mattina ad Avellino. Una rumena brandendo un bastone in ferro si aggirava in piazza Libertà. Poi si è entrata in un bar della zona e ha minacciato clienti e baristi. Successivamente ha rapinato una donna del cellulare e del denaro che aveva nel portafoglio. Poi si è allontanata a piedi in direzione dell'ex Mercatone. Qui è stata intercettata dagli agenti della Sezione Volanti guidati dal dirigente Carmine Scognamiglio. È stata bloccata e condotta in Questura per i provvedimenti consequenziali.