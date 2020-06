Pneumatici forati ai cercatori di funghi provenienti da fuori provincia. Il blitz è scattato a Volturara Irpina. L'episodio si è verificato all'alba di oggi, in località "Ceraso". Le sette vetture danneggiate mediante la foratura di due pneumatici ciascuna, erano parcheggiate sulla strada comunale che conduce all'altopiano di 'Verteglia". Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. Appena qualche giorno fa, nell' area di montagna di Baiano, sono stati ritrovati chiodi a cinque punti sempre per impedire l'accesso ai boschi dei cercatori di funghi provenienti da fuori provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA