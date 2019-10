Lunedì 7 Ottobre 2019, 19:58

Incastrato il ladro delle Maserati grazie al Dna. Richiesto il giudizio immediato per un romeno che è considerato l'autore del furto di auto di lusso, tra cui Maserati, in un deposito di Bisaccia. Colpo avvenuto circa due anni. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Attraverso una traccia ematica trovata sul posto, gli investigatori sono risaliti all'identità del romeno che attualmente si trova ristretto in carcere per altri reati. Nei prossimi giorni il romeno comparirà davanti ai giudici del Tribunale del capoluogo irpino.