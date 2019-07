Venerdì 5 Luglio 2019, 22:17 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 22:18

Scatta il daspo urbano per il parcheggiatore abusivo. Il provvedimento è stato adottato dai carabinieri nei confronto di un 45enne di Avellino. In due occasioni gli uomini dell'Arma lo hanno sorpreso in un piazzale nei pressi di una casa di cura di Mercogliano, mentre chiedeva soldi agli automobilisti. Il 45enne, per un anno e sei mesi, ha il divieto di accedere nel piazzale antistante la clinica. L’Arma irpina ha predisposto un piano complessivo per il contrasto ai parcheggiatori abusivi. Tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.