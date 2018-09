Sabato 22 Settembre 2018, 16:26

Stop alla somministrazione di alimenti per tre esercizi pubblici irpini. Carabinieri e personale dell'Asl, a seguito di una serie di controlli in diversi locali, hanno proceduto alla sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti presso tre esercizi pubblici, di cui due a San Mango sul Calore e uno a Paternopoli. Tale provvedimento è scaturito per motivi sanitari, dovuti alla mancanza di appositi locali per il deposito di materiali ed attrezzature per la pulizia. In qualche caso è stata riscontrata la mancanza di spogliatoi per i dipendenti ed di un numero sufficiente di bagni nonché l’assenza di dispositivi contro l’intrusione di animali indesiderati.