Avellino: pusher 21enne arrestato in piazza Libertà, aveva la droga nello zaino

Giovanissimo pusher arrestato nella centralissima piazza Libertà ad Avellino. Si tratta di un 21enne del capoluogo irpino, che è stato ammanettato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino. A seguito della perquisizione, sono stati rinvenuti nello zainetto in suo possesso 15,5 grammi di hashish, nonché 3,2 grammi di marijuana, il tutto già confezionato in singole dosi e pronte per essere vendute. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione. Qui, occultati in un cassetto in camera da letto, sono stati trovati circa 210 grammi tra hashish e marijuana, nonché vario materiale per il confezionamento. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Avellino ha disposto gli arresti domiciliari.