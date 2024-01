«Mia figlia ha paura di uscire. È già la seconda aggressione che subisce. Devono trovare il responsabile. Alzerò un polverone, non possiamo stare fermi». A parlare è la mamma della 17enne di Forino aggredita alle spalle da uno sconosciuto dopo essere scesa dal bus di linea che da Salerno arriva in paese. La signora si chiama Anna, ma preferisce non fare conoscere la sua identità per tutelare la propria figlia. Quest'ultima stava rientrando da scuola quando è stata assalita dal bruto che indossava guanti e aveva il volto coperto.

APPROFONDIMENTI Napoli: baby gang aggredisce coetaneo in Galleria Umberto, fermata dai vigili urbani Violenza sui medici, Anna Iervolino direttore generale dell'azienda dei Colli di Napoli: «Basta botte ai sanitari, combattiamo l'inciviltà» Nocera Inferiore, aggredita un'infermiera in pronto soccorso pediatrico

«Aveva un giubbino beige - dice la mamma della vittima - testa e viso erano nascosti da un passamontagna. Si vedevano solo gli occhi». Il grave episodio si è verificato lo scorso venerdì, lungo la strada retrostante la villa comunale nel centro del paese. La giovane era appena scesa dal pullman della linea Salerno-Forino delle 14. Non appena incamminatasi verso la casa che dista a pochi passi è stata bloccata dall'energumeno. La 17enne - secondo quanto raccontato ai genitori e ai carabinieri - è stata afferrata da dietro. L'uomo le ha tappato la bocca con una mano, mentre con l'altra le ha stretto un fianco, provocandole graffi ed ematomi. Nonostante ciò, la ragazza è riuscita a divincolarsi e a scappare a casa. Qui, ha subito riferito il tutto alla madre, invitandola a scendere. Una volta in strada, la donna non ha trovato più l'aggressore che si era dileguato. Si tratta di un secondo episodio che interessa la ragazza di Forino. Mesi addietro, venne accerchiata a Salerno - qui frequenta il liceo classico - da tre immigrati che la costrinsero a salire in un'auto. «Devono lasciare in pace la mia bambina - riprende la mamma - circa un anno fa fu accerchiata da tre uomini a Salerno. Fu un anziano ad accorgersi di quanto stava accadendo e a salvarla».

La ragazzina viaggia a bordo del bus di linea per raggiungere la scuola e poi fare ritorno a casa. Ora ha paura di uscire. Vive nel timore di essere di nuovo aggredita. Indignazione e preoccupazione da parte della madre: «Non riesco a comprendere come, nel centro del paese, in un orario in cui la strada è molto trafficata, nessuno abbi visto nulla», afferma la signora Anna. L'aggressione è stata dunque denunciata ai carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini per cercare di fare presto piena luce. La 17enne è stata medicata dal personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Moscati.

Dopodiché i genitori hanno presentato la denuncia agli uomini dell'Arma. Lungo il tratto dove sarebbe stata aggredita la ragazzina non ci sono telecamere di videosorveglianza. Sono state, invece, acquisite le immagini di altri impianti che si trovano nei pressi della zona della villa comunale dove c'è anche la fermata del bus. Si spera che dai frame possano venire fuori elementi utili per poter risalire all'identità del responsabile dell'azione. Sotto la lente anche eventuali veicoli che l'uomo avrebbe potuto utilizzare per raggiungere o allontanarsi dall'area da dove si sono registrati i fatti. Non si esclude, comunque, che possa essere giunto anche lui a bordo del bus o si tratti di una persona della zona. Tutte le ipotesi sono al vaglio.

Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, parla di «episodio increscioso, che ha sorpreso la comunità. La popolazione è scossa, anche perché l'aggressione è avvenuta in prossimità del municipio». Il primo cittadino sottolinea che «finora non si erano mai verificati episodi del genere in paese. E questo voglio evidenziarlo. Spero che quanto prima ci sia una risposta. La comunità ha necessità di rassicurazioni», dice ancora Olivieri. Una riposta che vuole soprattutto la ragazzina vittima dell'aggressione. Una sequenza terribile. Uno spavento notevole. Ma lei ha trovato il coraggio di ribellarsi e di divincolarsi per fuggire dalle grinfie del bruto. «Ora vogliamo che questo mostro venga preso», dice con forza la mamma della 17enne. La donna è pronta a dare battaglia per sapere chi abbia aggredito alle spalle sua figlia.