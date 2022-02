Raid incendiario, bruciata un'auto nei pressi del cimitero di Mercogliano

Una vettura, una Renault Megane Scenic, è stata data alle fiamme nel tardo pomeriggio di oggi in via Traversa a Torelli di Mercogliano. L'episodio si è verificato nei pressi del cimitero. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere l'incendio. I caschi rossi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'area. Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino. I militari hanno raccolto una serie di elementi sul posto.