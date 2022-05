Ruba credenziali e svuota carta prepagata di una donna, 35enne denunciato

Si ritrova con la carta prepagata svuotata e denuncia tutto ai carabinieri. I militari scoprono così la truffa messa in atto da un 35enne della provincia di Napoli. I carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno deferito il 35enne ritenuto responsabile di truffa. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni pagamenti online, effettuati con la carta prepagata della vittima, una donna di 53 anni che, in fase di denuncia, ha disconosciuto tali operazioni. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dell’uomo, che era riuscito ad ottenere le credenziali di accesso alla home banking della malcapitata ed effettuato transazioni per un migliaio di euro.

