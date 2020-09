Incidente stradale con due feriti gravi a Manocalzati, alle porte di Avellino. Si è verificato verso le 17.30 in via Torre. Coinvolti nel sinistro un autocarro ed una motocicletta con a bordo due giovani, entrambi trasportati dal 118 all'ospedale Moscati di Avellino. Le loro condizioni sono giudicate gravi dai sanitari del nosocomio del capoluogo irpino. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Avellino, anche per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Acquisiti diversi elementi sul luogo dell'impatto. I ragazzi hanno compiuto un volo di alcuni metri. © RIPRODUZIONE RISERVATA