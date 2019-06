Lunedì 24 Giugno 2019, 20:19

Quarta vittima nei campi in Irpinia in poco più di due settimane. Un altro incidente con un trattore si è verificato questo pomeriggio a Montoro. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti alla frazione Banzano, in contrada Monte Scorza, per questo nuovo incidente. Iun 44enne del posto è rimasto schiacciato. Il trattore che stava guidando si è ribaltato e lo ha travolto. Le due squadre dei caschi rossi intervenute sul posto hanno recuperato il corpo e lo hanno consegnato al medico legale per il trasferimento in obitorio.