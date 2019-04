Martedì 9 Aprile 2019, 22:51

Salvata dai suoi cani. Una donna di Cervinara versa comunque in gravi condizioni all'ospedale di Benevento, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La donna ha avvertito un malore quando era in bagno ed è finita a terra. I suo cani hanno cominciato ad abbaiare. Lo hanno fatto per diverso tempo, fino a quando i familiari che abitano vicino non sono entrati ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarla in ospedale.