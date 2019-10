LEGGI ANCHE

Si fermano per soccorrere un automobilista in panne, due cacciatori diinvestiti e uccisi lungo la strada statale Ofantina L'impatto è stato violento. Tanto che i due sono stati scaraventati al di sotto del viadotto. Una scena drammatica. È accaduto questa mattina tra. Sono quattro le autovetture coinvolte. Nulla da fare per un 52enne ed un 64enne investiti e sbalzati giù dal ponte. Sul posto idella Compagnia di Montella, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. La strada statale è stata chiusa al traffico.