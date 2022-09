Solofra, raid incendiario: distrutto Fiat Doblò e danneggiato un furgone

Raid incendiario a Solofra. È questa l'ipotesi principale per un episodio avvenuto durante la notte e che ha messo in allarme la comunità locale. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo in Via Balsamo.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, hanno completamente distrutto un Fiat Doblò, parcheggiato lungo la strada, e si sono propagate a un altro furgone in sosta nelle vicinanze. Le investigazioni spaziano a trecentosessanta gradi in questa fase.