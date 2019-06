Martedì 11 Giugno 2019, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri sorpresi a rubare in un'azienda dismessa di San Martino Valle Caudina. I carabinieri hanno arrestato tre pregiudicati del posto. Nel corso di un servizio perlustrativo, avendo notato insoliti movimenti e udito strani rumori, la pattuglia ha beccato i tre all’interno dell'azienda intenti ad asportare decine di costose lastre in ferro appena smontate da un nastro trasportatore. L’intervento dei militari ha permesso di bloccare e trarre in arresto un 20enne, un 50enne ed un 62enne e di recuperare la refurtiva, in parte già stata caricata a bordo di un autocarro.