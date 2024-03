È u n format che non stanca e che continua a riscuotere successo quello di Avellino sotterranea. Torna oggi, alle 17, con una visita guidata in edizione speciale per celebrare le bellezze della Avellino Sotterranea e coniugarle con la mostra d’arte figurativa Work in Progress di Elena Rubino. Un percorso nei meandri della città sotterranea, che partirà da piazza Duomo e dalla Cripta di San Biagio per proseguire verso il basamento della Torre dell’Orologio.

APPROFONDIMENTI Cultura e turismo per lo sviluppo del Mezzogiorno Solidarietà e integrazione nel nuovo romanzo di Tecce Cerminara canta De André alla Casa della cultura

Da qui i visitatori scenderanno lungo i camminamenti dei Cunicoli longobardi, per riemergere nuovamente su corso Umberto I, dove sorge la Fontana di Bellerofonte. La visita guidata, della durata di 2 ore (info al numero whatsapp 388 4070190), terminerà all’ipogeo di Casino del Principe dove si terrà il finissage della mostra dell’artista Elena Rubino che, per l’occasione, accompagnerà i visitatori alla scoperta di venti opere in cui la ricerca cromatica si fa forma e corpo di donna, suggestione paesaggistica, natura morta, in un unico grande percorso interiore. Intanto, tra le iniziative dell’assessorato al Turismo del Comune di Avellino, c’è anche quella di un video emozionale per riscoprire Avellino lanciato sul sito www.enjoyavellino.it e sui canali social dell’Ente.

Rientra nel progetto RiscopriAmo Avellino che punta a proiettare l’immagine di Avellino oltre i confini regionali attraverso uno spot che mette in risalto le bellezze storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche della città. Due i tagli editoriali. Orizzontale, in formato 16/9, per accompagnare e sostenere per immagini, la promozione della città a fiere, eventi, tavole rotonde sul tema del turismo in ambito nazionale e internazionale. Verticale per le piattaforme social, volto a creare un effetto rebound nelle agorà virtuali.

A questi primi due video, prodotti anche in lingua inglese con sottotitoli multilingua, si andranno ad affiancare anche diversi reel tematici che svilupperanno ulteriormente gli aspetti della proposta turistica del Comune di Avellino. Ad Aquilonia torna oggi la terza edizione della Caccia alle Uova. Un pomeriggio straordinario, carico di emozioni e sorprese organizzato dalla Pro Loco in occasione delle festività pasquali. Appuntamento dalle 15 presso Centro Sociale in Piazza Aldo Moro: i bambini potranno immergersi in un'avventura incantata alla ricerca delle uova più colorate e nascoste. Sarà un'occasione unica per condividere momenti di gioia e spensieratezza con la famiglia e gli amici. Sono diversi gli appuntamenti all’aria aperta.

Trekking protagonista. Anime Erranti organizza una giornata di trekking nei boschi di Summonte fino alla chiesa rupestre di San Silvestro (lunghezza totale 6 km, dislivello 200 m). Appuntamento alle 11 a Summonte, termine entro le 16. Domani Anime erranti replicherà l’appuntamento con il trekking al Piano di Lauro (lunghezza totale 9 km, dislivello 350 m, per info e prenotazioni 339-1701401). Appuntamento alle 10.30 presso Acqua delle vene, termine entro le 18.

Un trekking inedito, immerso nella natura del Parco Regionale del Partenio: «Percorreremo un sentiero ad anello - spiega Annalisa Galloni, giuda ambientale escursionistica - Inizieremo immersi nei boschi, con una salita simpatica, che faremo poco alla volta. Proseguendo per un sentiero pianeggiante, raggiungeremo poi il punto panoramico, preparatevi ad ammirare le creste del Partenio».