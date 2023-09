Tre giovani accoltellati, di cui uno in modo grave al fegato e ai reni. Aggressori ancora in fuga, ricercati dai carabinieri. È il bilancio di una rissa che si è scatenata quando ormai si era chiuso il concerto del cantante neomelodico Mimmo Dany alla frazione San Felice di Montoro, dopo la mezzanotte di domenica.

Ora si cerca chi impugnava il coltello e gli altri responsabili che hanno partecipato alla spaventosa lite.

Tutti i protagonisti della vicenda sono fuggiti subito dopo la zuffa, a cui hanno preso parte giovani montoresi (con loro pare anche un cinquantenne) e altri di Mercato San Severino. I feriti sono tutti del comune salernitano. Il più grave, un 20enne, si trova ricoverato all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno.

La prognosi è riservata. I Carabinieri della Compagnia di Solofra stanno cercando di ricostruire i fatti che sono accaduti poco dopo la mezzanotte al termine dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, quando ormai tutto si era concluso e molta gente era già andata via. Si indaga per rissa e tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione a fronteggiarsi due gruppi di giovani, lungo via Giuseppe Garibaldi, la strada che conduce al centro del paese. Il 20enne di Mercato San Severino, ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio salernitano, è stato colpito con tre fendenti ai reni e al fegato. Più lievi le ferite riportate dagli altri due amici colpiti agli arti. Sono stati medicati, invece, all'ospedale di Mercato San Severino.

In seguito alle cure e gli accertamenti diagnostici necessari, sono stati dimessi. I militari della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, hanno eseguito rilievi sul luogo dell'accoltellamento. Dopo l'intervento nel corso della notte, non appena ricevuta la segnalazione di quanto stava accadendo, sono tornati ieri mattina in via Giuseppe Garibaldi per effettuare un accurato sopralluogo alla ricerca di ulteriori elementi.

Sull'asfalto erano visibili i segni della violenta aggressione: c'erano vistose chiazze di sangue.

Una festa nel corso della quale era filato tutto liscio, secondo i piani e nel rispetto delle norme di sicurezza. Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, con l'esibizione del cantante neomelodico, Mimmo Dany, che aveva attirato centinaia di persone da tutta la Valle dell'Irno. Quando tutto era finito, l'incontro per strada tra i giovani protagonisti della zuffa.

Quindi la discussione subito degenerata. Sono volati calci e pugni. Poi è spuntato il coltello.

Nella rissa, il 20enne di Mercato San Severino, è stato attinto dai tre fendenti. Paura notevole per le persone ancora presenti in zona. Varie le telefonate ai Carabinieri. I sanitari del 118, in considerazione della gravità della situazione, hanno subito deciso per il trasferimento d'urgenza del ragazzo al Ruggi di Salerno. I protagonisti della rissa sono fuggiti. I carabinieri stanno cercando di identificarli. Riflettori su alcuni personaggi già noti alle forze dell'ordine, la cui posizione è al vaglio dei militari. Non sono da escludere provvedimenti già nelle prossime ore.

Gli uomini dell'Arma hanno ascoltato i ragazzi feriti e alcune persone presenti al momento dei fatti. Si cerca di chiarire ogni aspetto della vicenda e capire i motivi alla base del violento episodio. Nella zona interessata non ci sono telecamere di videosorveglianza pubblica. Ieri mattina, dunque, i carabinieri hanno eseguito ulteriori accertamenti sul luogo dell'accoltellamento, a supporto anche la polizia municipale di Montoro.