Il vento fa crollare albero sul raccordo Avellino-Salerno

Un albero di grosso fusto è caduto sulla carreggiata del raccordo autostradale Avellino-Salerno, nei pressi di Serino. L'albero è stato rimosso dai vigili del fuoco del comando provinciale che sono stati impegnati in circa sessanta interventi sul territorio per alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. Disagi per la circolazione lungo il raccordo. I comuni maggiormente interessati sono stati Aiello del Sabato, Avellino, Chiusano San Domenico, Pratola Serra, Conza Della Campania, Calitri, Cesinali, Mercogliano, Serinoe Atripalda. Calcinacci sono caduti da un edificio lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino.