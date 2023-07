Mirabella Eclano: ubriachi alla guida, cinque patenti ritirate e tre denunce

Cinque patenti ritirati dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per altrettanti conducenti sorpresi alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche: per tre di loro è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre per gli altri due la segnalazione alla prefettura.

Gli uomini dell’Arma hanno proceduto al controllo di oltre 200 veicoli e circa 300 persone. Segnalato anche un foggiano sorpreso a bruciare residui vegetali nel territorio del comune di Fontanarosa.