Solofra: v a fuoco una 500 X, è giallo

È mistero sul rogo che ha interessato un’auto a Solofra. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Sorbo Soprano, nella città della concia, per l’incendio che ha interessato un'autovettura in sosta, una Fiat 500 X. La squadra intervenuta ha ultimato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo, iniziate da persone presenti sul posto.

I carabinieri della locale Stazione hanno espletato i rilievi di propria competenza. Non viene esclusa la matrice dolosa delle fiamme. Le indagini sono in corso.