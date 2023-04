Venticano: 60enne trovato morto in casa, giallo sulle cause. Aveva bruciature sul viso

Un 60enne è stato trovato cadavere all'interno della dua abitazione di via Nazionale a Venticano. Sono stati I vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda a rinvenire il corpo senza vita dell'uomo.

I caschi rossi erano stati allertati da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso.

Pare che il cadavere presentasse delle bruciature al volto. L'esame della salma darà informazioni utili.