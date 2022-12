Arriva lo stop alla vendita in asporto delle bevande alcoliche e, anche se non alcoliche, in vetro e lattina, dalle 20 in poi. Salta invece la pedonalizzazione del centro storico. Il Comune di Avellino sceglie la linea soft rispetto al classico aperitivo di Natale. Come anticipato da «Il Mattino» - l'ente riorganizza le zone sensibili della movida. In extremis, dice pure di non chiudere la città antica - come pure era previsto - dalle 23 alle 2 di notte. Complici le defezioni di alcune attività commerciali, e qualche polemica innescata da alcuni residenti. Per contro, il mercatino di Piazza Libertà diventa il centro della festa, con una serie di eventi, fino all'Epifania.

Dopo due anni di restrizioni Covid e mascherine, in migliaia si accalcheranno oggi davanti ai locali per brindare prima del classico cenone. Mettendo a dura prova la mobilità cittadina. Il dispositivo del sindaco, Gianluca Festa, stabilisce, nel dettaglio, «dalle ore 20, l'obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine». In più, è fatto divieto tassativo di «uso e abbandono di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro», con i pubblici esercenti che dovranno «garantire le regole di sicurezza e di decoro all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati».

Ciò chiarito, aperitivi e festeggiamenti sono salvi. Il dispositivo, oltre a ragioni di ordine pubblico, risponde anche all'obiettivo di evitare «il fenomeno dell'assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni». Per il resto, l'amministrazione tenuto anche conto che il traffico andrà certamente in tilt ha deciso di favorire la fruizione pedonale degli spazi pubblici. Chiudendo le strade della movida dalla mattina alla sera. Pedonali i Cappuccini, via Mancini, via Matteotti, e via Fratelli Urciuoli, ma solo dalle 13 alle 19. Meglio posare l'auto. A tal proposito, l'esecutivo ha diffuso via social l'elenco delle zone di sosta a disposizione dei cittadini. Nella lista figurano, l'area di sosta ex Enel di via Volpe, il parcheggio al coperto del Comune di Avellino, gli stalli in piazza Kennedy, il nuovo Parking di Largo Ferriera, all'interno del centro «Vivendi», l'area di sosta di Campetto Santa Rita, a servizio del centro storico, il parcheggio coperto del Teatro «Gesualdo» e la rimessa di via Campane all'area dell'ex Asilo Patria e Lavoro. Il centro città diventa, dunque, una grande isola della movida e dello shopping natalizio. Dal punto di vista degli eventi, quest'anno, Piazza Libertà punta a diventare il cuore pulsante dei festeggiamenti. In programma ci sono 12 appuntamenti, organizzati da «Visit Irpinia», in collaborazione con l'Associazione «Caos».

Si comincia oggi, come da tradizione, con un un lungo aperitivo di Natale, dalla mattina alla sera (10-19), con la musica dal vivo. Si andrà avanti sino al brindisi di mezza notte, che, per quest'anno, si terrà ai piedi delle fontane monumentali. La serata proseguirà con il concerto di Natale dei «Fix». All'indomani, il venticinque, ecco il consueto Concerto di Natale, affidato al sound dei «Fix». Mentre il giorno di Santo Stefano, largo al «boxing day» targato «Schustér band». Come detto, le rassegne del Mercatino si protrarranno fino all'Epifania. Il 29, largo alla tarantella montemaranese, il 30 arriva «Vinyl Gianpy», il 31, c'è il concerto di fine anno affidato agli «Stragatti». Primo gennaio con «Berlino 84», 4 con «Aminta Live», week end della Befana con il live dei «Sangria». Fino al 7 gennaio e all'8, con l'«Ultima Festa», insieme ai «Calypso Boys», Forlai e Freebase.