Martedì 28 Maggio 2019, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vogliono farsi belle, ma senza spendere soldi. Entrano così in un supermercato di Avellino e rubano prodotti per la bellezza e la cura del corpo, occultandoli sotto i loro vestiti. Ma due ragazze sono state scoperte dalla vigilanza che ha allertato i carabinieri. In poco tempo i militari sono giunti sul posto, riuscendo a rintracciare e a bloccare le due ladre di origini romene. Entrambe hanno rimediato una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino. La merce trafugata è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari del market.