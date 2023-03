Sono ancora i disagi per i cantieri delle opere pubbliche a tenere banco nel dibattito politico. Una situazione che ha lasciato registrare, anche ieri, le maggiori criticità in prossimità del quadrivio tra via Roma e il lato stazione del viale Minieri.

Motivazioni alla base degli interventi che sono state poi spiegate dal titolare della delega ai lavori pubblici, Vincenzo Fuschini. «Ci saranno sicuramente disagi per la circolazione stradale - ha dichiarato - soprattutto per il tratto di viale Minieri lato stazione dove si sta provvedendo prima al passaggio dei cavi di fibra ottica da parte di Irpinianet e poi al rifacimento di tutto il manto stradale da parte della Provincia. La concomitanza dei due interventi è per evitare di rovinare il manto d'asfalto subito dopo il suo rifacimento per passare la fibra che fornirà connessione in tecnologia ftth. Ci rendiamo conto dei disagi ma sono lavori importanti per ammodernare la nostra città. Siamo consapevoli che ogni volta che c'è un lavoro che interferisce con la sede stradale il problema si amplifica perché si ripercuote sulla circolazione urbana. Qualche giorno di pazienza e tutto si risolve con un manto stradale nuovo e la fibra ottica a banda ultralarga disponibile per le nostre connessioni».

Il tutto alla luce anche dell'avanzamento del cantiere della Caio-Roma.

Si tratta di un'iniziativa particolarmente significativa per l'amministrazione telesina che ha preso le mosse dopo l'ammissione a finanziamento da parte della Regione di una misura da 2,1 milioni nel 2019. Dibattito politico che nelle scorse settimane si è concentrato sui tempi legati all'ultimazione degli interventi inizialmente stimati in 288 giorni, dall'avvio dei cantieri il 13 maggio 2021, con un ampio botta e risposta tra la maggioranza di "Tutti Telese" ed il gruppo di opposizione di "Telese Città" guidato da Nicola Di Santo.