Si consolida l'asse tra Sannio e Giappone. Dopo l'esperienza di Ciro, il celebre cucciolo di Scipionyx Samniticus in mostra fino al 18 giugno presso il Museo nazionale della natura e delle scienze di Tokyo nell'ambito della «Dino Expo 2023», una troupe della Nippon Television ha scelto Sassinoro come location per girare un documentario che farà parte di un programma molto apprezzato nel Sol Levante dal titolo «Racconti di borghi meravigliosi». Le riprese inizieranno oggi e termineranno il 29 agosto.

Il programma, che va in onda dal 2007, è molto seguito in Giappone con una media di oltre un milione di telespettatori per ogni puntata. La vita quotidiana, le storie e i pensieri di persone che vivono in questi borghi diventano la chiave per far emergere la bellezza nascosta, che non è intesa solo come quella puramente legata ai centri storici, alle bellezze naturalistiche oppure a edifici. La bellezza nascosta che cerca la troupe di Nippon Television riguarda piuttosto quella umana, l'attaccamento al territorio, l'impegno per la salvaguardia dell'identità culturale e delle tradizioni.

«Nelle interlocuzioni avute con l'emittente televisiva - racconta il sindaco di Sassinoro Luca Apollonio -, è emerso che quello che i giapponesi amano di più dell'Italia e dell'Europa mediterranea in genere, sono proprio i piccoli borghi, scrigni di usi, costumi e modi di vivere ormai perduti. A loro avviso, Sassinoro conserva ancora questo sapore d'altri tempi e questi valori». E aggiunge: «Sono stati scelti tre soggetti del paese che conducono una vita abbastanza caratteristica, i quali verranno seguiti in questa settimana dalla mattina alla sera anche all'interno delle mura domestiche. Non conosciamo molto di questa rubrica - continua il primo cittadino -, sappiamo solo che i telespettatori giapponesi verranno immersi nella quotidianità, nelle storie, negli usi e nei costumi di Sassinoro. Il tutto, è bene sottolinearlo, senza filtri. Mi sono reso conto - ammette - di conoscere poco la cultura giapponese. Quando abbiamo iniziato queste trattative, ho cercato di spingere per farli arrivare nelle settimane centrali di agosto, in cui ci sono eventi. L'interprete giapponese, che è di Osaka, ha risposto che non sono attratti dalle feste, non vogliono nulla di tutto ciò. Quello che vogliono è intercettare questa vita lenta. Non vogliono nemmeno ingerenze dell'amministrazione. Vogliono essere invisibili, "fantasmi" che girano per Sassinoro. I giapponesi, come mi ha spiegato l'interprete, sono disposti a fare lunghi viaggi anche per ammirare un panorama da un promontorio, lo stesso che casomai noi vediamo ogni giorno ma a cui non diamo la giusta importanza».

Poi la fascia tricolore svela qualche altro particolare: «Quello che sono riuscito a strappare alla troupe sono due incontri di lavoro per introdurre accordi di collaborazione per curare il post documentario. Ci hanno assicurato che questo lavoro è un volano per lo sviluppo dei piccoli borghi. La Nippon Television gira su tutti i piccoli borghi del mediterraneo, quindi anche in Spagna, dove, hanno assicurato, che c'è stato un gran ritorno. I primi contatti li abbiamo avuti nel mese di maggio. Appena è arrivata l'e-mail - ricorda - abbiamo risposto dopo 20 minuti. Volevamo fortemente che si concretizzasse questa opportunità. Erano stati attenzioni anche altri piccoli comuni, ma la nostra determinazione ha contribuito a far sì che il documentario venisse girato da noi. Possiamo solo trarne beneficio, anche perché è a costo zero per le casse comunali. Per questa settimana - conclude - saremo tutti spettatori e siamo consapevoli che dovremmo essere bravi a sfruttare questa opportunità e fare in modo che questo documentario non rimanga fine a se stesso».