Auto si ribalta e finisce fuori strada: salvo il conducente

BENEVENTO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale «San Giovanni» a Telese Terme. Una dinamica rocambolesca, ancora tutta da chiarire, che ha catapultato la vettura fuori strada, per fortuna, senza lasciar registrare conseguenze fisiche per il conducente e per gli altri automobilisti. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del commissariato di polizia di stato di Telese Terme. Disagi per il traffico e rallentamenti per una situazione ritornata lentamente alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA