Il governo Mastella-bis non è ancora nato, ma c'è già la mozione di sfiducia. L'ha proposta nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle, che ha consegnato alla segretaria dell'ente, un documento in tal senso, richiamando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 267/00 e dell'articolo 90 del vigente regolamento del consiglio comunale di Benevento. In calce, per ora, figura soltanto la firma di Anna Maria Mollica che, comunque, ha condiviso l'iniziativa con l'altra consigliera pentastellata Marianna Farese, che sottoscriverà dopodomani, al suo rientro, la mozione. Per poter richiedere al presidente del consiglio di sottoporla alla civica assise, di firme ne occorreranno 13, ossia i due quinti del consiglio. Va messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In teoria, i numeri ci sarebbero in quanto i consiglieri che non appoggiano Mastella sono 17, che è pure la maggioranza assoluta (32 i consiglieri) per poterla approvare, con conseguente scioglimento del consiglio. Ultimo aggiornamento: 19:16