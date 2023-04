«Siamo letteralmente stupiti. Alla vigilia, contavamo su di una ampia partecipazione; siamo andati ben oltre. E siamo solo al secondo giorno». E' così che Davide Minicozzi, presidente dell'associazione allevatori di Campania e Molise, commenta l'attenzione calamitata sinora da «Expo CampaniAlleva», la più grande fiera zootecnica mai organizzata nel Mezzogiorno, che si tiene al Cecas, una struttura di oltre 25milametri quadrati alle porte del capoluogo.

«Avevamo fissato - aggiunge l'asticella a 100mila visitatori; nutriamo la ragionevole certezza che, oggi, alla chiusura, l'avremo raggiunta». La testimonianza più significativa sulla riuscita della manifestazione l'hanno resa alcuni operatori del settore provenienti dal Trentino. «Non hanno avuto alcuna esitazione - avverte - nel sostenere che questa esperienza, la prima del genere al Sud, si pone alla pari con gli storici, analoghi appuntamenti che si tengono al Nord». Un successo del quale ha preso atto l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, che si è intrattenuto per l'intera giornata inaugurale, visitando ogni singolo stand. «Ci ha garantito - ricorda Minicozzi - che l'evento entrerà a pieno titolo nel programma ufficiale della Regione Campania».

APPROFONDIMENTI Elezioni comunali 2023, le liste in provincia di Benevento Benevento, in provincia 10 sindaci su 14 puntano al bis Invasione di cinghiali nel Sannio, in campo anche l'Università

Ci sono, insomma, tutte le condizioni perché «CampaniAlleva» venga istituzionalizzata, diventi stabile. Relativamente alle migliaia di presenze registrate in due giorni, spicca il dato sulla partecipazione delle scolaresche. Migliaia di studenti, dalle elementari alle superiori, hanno affollato gli stand e i non pochi workshop tenutisi sul mondo zootecnico. In particolare, è stata accertata la presenza di delegazioni di studenti di tutti gli istituti agrari che operano nelle cinque province della Campania. Ad attrarre visitatori ed operatori del settore, non solo i bovini ma anche una mostra avicola regionale, l'esposizione del cavallo agricolo italiano "TPR" insieme con razze equine campane e molisane, quella dedicata ai cani ed un'altra ancora denominata «Il Mondo dell'allevamento custode».

Una particolare attenzione dagli organizzatori dell'evento è stata posta nella creazione di uno stretto legame con la città di Benevento, culla di una millenaria tradizione zootecnica, come dimostra uno dei monumenti simbolo, il cosiddetto «Bue Apis», che in realtà è il Sacro Toro egiziano del Tempio di Iside, scolpito nel granito rosso di Assuan. Una riscoperta storica che è possibile visitare in uno spazio espositivo dedicato e curato dalla fondazione Terre Magiche Sannite. In chiusura dell'evento, è stata confermata la partecipazione del governatore Vincenzo De Luca, che tirerà le somme della tavola rotonda, fissata alle ore 12, su «Cibo naturale o sintetico: da che parte stai?».