Sono 45.011 gli elettori che andranno alle urne per rinnovare i 14 consigli comunali. Il dato si riferisce all'ultima rilevazione che è avvenuta 45 giorni prima della data delle elezioni. Quindici giorni prima del voto, previsto il 14 e 15 maggio, ve ne sarà un'altra ma le modifiche si prospettano irrilevanti. Non sono previsti i ballottaggi, tenuto conto del numero degli abitanti dei vari centri.

Come accade ormai in ogni consultazione ieri allo scadere del termine per la presentazione delle liste si è ripresentato il fenomeno delle liste cosiddette «dei militari» ad Arpaise e San Lupo. Cioè liste che di fatto non prendono parte alla consultazione, ma che vengono presentate perché i candidato possano beneficiare di alcune agevolazioni, come i congedi dall'attività lavorativa. Queste liste vengono presentate nei Comuni con meno di mille abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento che risale al 2021. In questi piccoli Comuni per presentare le liste infatti non occorre la sottoscrizione delle firme.

Nel Sannio sono coinvolti in questa consultazione Arpaise, con 806 eletti e 10 consiglieri da eleggere, il cui sindaco uscente è Vincenzo Forni Rossi eletto con la lista «Tra la gente con la gente»; Bucciano, con 1.882 elettori, 10 consiglieri e Domenico Matera come sindaco uscente; Castelpagano 1.956 elettori, 10 consiglieri da eleggere, il sindaco uscente è Giuseppe Bozzuto («Patto per Castelpagano»); a Ceppaloni 3.129 elettori, 12 consiglieri, sindaco uscente Ettore De Blasio, («Uniti per Ceppaloni»). E ancora, c'è Frasso Telesino con 2.144 elettori, 10 consiglieri da eleggere e come sindaco uscente Pasquale Viscusi («Ricominciamo insieme».

A Montesarchio, unico centro con oltre 10mila elettori, per la precisione 11.450, e 16 consiglieri da eleggere, si andrà individuare il successore di Franco Damiano. A Morcone 5.635 gli elettori, 12 i seggi per i consiglieri, e come sindaco uscente Luigino Ciarlo («Cambiamo Morcone»); a Ponte 2.271 elettori, 10 consiglieri da eleggere, il sindaco uscente è Marcangelo Fusco; a Pontelandolfo 3.099 elettori, 10 consiglieri, e come sindaco uscente Gianfranco Rinaldi («Partecipazione e libertà»); 10 consiglieri da eleggere anche a San Leucio del Sannio, 3.029 elettori, sindaco uscente Nascenzio Iannace («Rinascita Sanleuciana»), ed a San Lorenzo Maggiore, con 2.137elettori, e Carlo Giuseppe Iannotti («Bene comune») come sindaco uscente. Inoltre 10 consiglieri con 1.023 elettori a San Lupo dove il municipio è stato guidato da Franco Mucci (Insieme Per San Lupo); a San Salvatore Telesino 3.772 elettori e 12 consiglieri da eleggere, sindaco uscente Fabio Leucio Romano (Impegno per San Salvatore); infine si vota a Vitulano,2.678 elettori, 10 consiglieri da eleggere, sindaco uscente Raffaele Scarinzi («Più Vitulano»).

Il calo demografico ha portato in alcuni centri alla riduzione dei consiglieri da eleggere da 12 a 10. Come nelle precedenti elezioni sono scese in campo quasi esclusivamente liste civiche in cui sono confluiti esponenti di vari partiti. Ora tra il 19 ed il 24 aprile ci sarà la nomina degli scrutatori ed entro il 24 aprile il presidente della Corte di Appello di Napoli dovrà nominare i presidenti dei seggi.