Benevento, aggressione al dg dell'Asl: arriva anche la solidarietà di Mastella

«A nome personale, della Giunta comunale, della maggioranza in seno al Consiglio comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo il più profondo sentimento di solidarietà e vicinanza al direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima». Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

«Volpe, che guida da anni l'Azienda sanitaria locale di Benevento - aggiunge Mastella - si è sempre prodigato per il bene dell'intera comunità sannita, migliorando sensibilmente lo standard di qualità dei servizi erogati e mostrandosi sempre disponibile alla collaborazione e alla sinergia istituzionale con i sindaci e gli enti della provincia, come si è potuto ampiamente vedere con la straordinaria campagna vaccinale e le attività di prevenzione sanitaria sul territorio, facendosi apprezzare da tutti i cittadini per l'impegno profuso. È proprio per questo che condanniamo fermamente il vile gesto intimidatorio di cui è stato vittima, confidando nell'operato della magistratura affinché si possa far luce su questo disgustoso episodio ed individuare presto i responsabili».