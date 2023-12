Bus gratis a Natale, Cgil e Uil «frenano»

Bus gratuiti per alcuni giorni prima di Natale e Capodanno, Cgil e Uil frenano sull'iniziativa annunciata dal Comune di Benevento e chiedono la sospensione del provvedimento in attesa di un incontro urgente. Nella nota a firma dei responsabili settoriali Giuseppe Anzalone e Cosimo Pagliuca si ricorda che di fatto già ora oltre la metà degli utenti viaggia senza biglietto anche perché non è mai stato ripristinato, come sollecitato dai sindacati, il servizio di controlleria a bordo.

Quanto poi alle ricadute ambientali, «siamo pienamente d’accordo - spiegano i rappresentanti di Cgil e Uil - . che in questo modo potremmo ridurre l’inquinamento atmosferico ma non saranno sei giorni di autobus gratuiti a risolvere tale problematica, sembra più uno spot del momento che un’azione mirata alla mitigazione della criticità delle polveri sottili.

Invitiamo a sospendere tale provvedimento, prodotto tra amministrazione comunale e azienda, senza alcun confronto con i sindacati per valutare le ricadute sui lavoratori che esercitano il servizio urbano anche in termini dì sicurezza».

E infine, per le due sigle «il provvedimento crea una discriminazione nei confronti dei possessori di abbonamento mensile/annuale». Quindi no a un provvedimento adottato senza confronto; confronto che «per FiltCgil e Uiltrasporti resta l’unico strumento utile per affrontare realmente le criticità».