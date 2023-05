Questioni di bilancio. È il leitmotiv che ripete da tempo l'amministrazione comunale beneventana anche sulla gestione degli spazi verdi in città. La coperta è corta, si sa, così come è anche vero che il clima impazzito di questi primi mesi primaverili hanno determinato la crescita di erba selvatica ovunque. Molte zone di Benevento, ormai, sono divenute vere e proprie giungle urbane, non solo nelle aree periferiche del quadrante cittadino ma anche nelle zone centrali del capoluogo.

Una su tutte i ponti pedonali di Cretarossa, punto di collegamento tra via Cupa dell'Angelo, via Nenni e l'omonimo quartiere, sede di molte attività commerciali, dell'Asl e persino una scuola dell'infanzia. «Lo stato di abbandono in cui versa il ponte pedonale è pietoso e dimostra la scarsa attenzione che le varie amministrazioni hanno riservato al quartiere» spiega Massimiliano Bencardino, presidente del comitato rionale «Difendiamo Cretarossa». A destare preoccupazione la fitta vegetazione lasciata crescere senza controllo: gli arbusti stanno prendendo il posto della pavimentazione, le mattonelle spaccate rappresentano anche un pericolo per chi attraversa quotidianamente il cavalcavia.

«È franato un muro di sponda, ci sono cedimenti lungo tutta la struttura e persino la posa in opera lascia a desiderare. Infatti il tappeto antiscivolo anziché essere posato nel verso corretto, è stato posato nel verso sbagliato, favorendo di fatto lo scivolamento» afferma Bencardino. Una situazione di incuria che si aggiunge all'immondizia accumulata nei fine settimana sui ponti pedonali, meta prediletta di feste di compleanno notturne da parte dei ragazzi, oltre alla pericolosità proprio di uno dei ponti a causa della mancanza di un blocco di cemento che funge da parapetto.

Il grido d'allarme arriva dai cittadini, che lamentano scarsa manutenzione del passaggio pedonale e del ponte. «La mancanza di un necessario ed improrogabile intervento da parte delle competenti autorità comunali per la cura e lo sfalcio dell'erba incolta continua, ad oggi, a provocare un vero disagio dichiara il direttivo del comitato di quartiere ci sembra di dover attraversare una foresta per tornare a casa. Chiediamo solo la stessa attenzione per tutti i quartieri cittadini. Per risolvere questi problemi, sarebbe importante che le autorità locali prendessero misure concrete per garantire la pulizia e la manutenzione regolare del ponte pedonale». Sul degrado nelle aree limitrofe al ponte l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa spiega che «la pulizia è stata fatta ma c'è da dire che quella è anche una zona frequentata da giovani che lasciano rifiuti di ogni tipo». Il delegato comunale al ramo, comunque, ha provveduto ad assicurare un intervento repentino.

«Abbiamo iniziato proprio da pochissimi giorni, dopo la fine della lunga fase di piogge, degli interventi mirati sull'intero territorio cittadino con delle squadre di esperti». Il cronoprogramma stilato dal Settore Ambiente di Palazzo Mosti è ben chiaro. «Abbiamo quasi finito i tagli al Rione Libertà così come a Capodimonte, abbiamo ripulito dalle erbacce ben dodici scuole. prosegue Rosa - Non ho la bacchetta magica e ricordo che, non avendo ancora il bilancio approvato, non ho fondi per poter dare incarichi ad ulteriori ditte per poter tagliare in contemporanea in tutti i quartieri della città. Chiedo ai cittadini solamente un po' di pazienza. Non sono Edward mani di forbice e debbo sottostare ai tempi della pubblica amministrazione». Preoccupazioni che in passato erano state espresse anche dagli esponenti comunali di opposizione e che oggi ritornano prepotentemente alla ribalta della cronaca.

Ma sulla sicurezza del ponte pedonale, l'ufficio di competenza del Settore lavori pubblici non ha riscontrato problemi in termini di sicurezza statica e funzionale. Restano da capire, però, quali sono i tempi di intervento per la manutenzione ordinaria. «Sono lavori che garantiremo ma per ora non ci sono coperture finanziarie. Giugno ormai è alle porte e siamo in attesa dell'approvazione del bilancio, per capire quali saranno le tempistiche per i lavori», dichiara l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello.