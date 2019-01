Martedì 1 Gennaio 2019, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento, una donna di 36 anni, A.T., è rimasta gravemente ferita dall'esplosione di un botto mentre festeggiava il Capodanno in una tensostruttura in piazza Trieste. La donna, residente a Sant'Agata, ha riportato lesioni al torace e ai polmoni. È stata operata al Rummo di Benevento.Complessivamente, sono quattro i feriti nel Sannio. Gli altri tre sono lievi. Si tratta di una persona di Benevento e di altre due residenti in altre province. Hanno dovuto fare ricorso ai sanitari del «Rummo» per lievi ustioni provocate dalla esplosione dei botti.