Martedì 1 Gennaio 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il sesto anno consecutivo non si sono registrati morti mentre resta stabile il numero dei feriti in Italia a causa dei 'bottì di Capodanno. A fornire un primo bilancio della notte fra il 2018 e il 2019 è il Viminale. Se il dato sui decessi si conferma positivo, aumentano invece lievemente i feriti, 216 rispetto ai 212 dello scorso anno, con 44 persone ricoverate. In calo il numero dei minori rimasti feriti: 41 quelli che hanno riportato lesioni mentre lo scorso anno erano stati 50.