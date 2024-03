Benevento, tra i finalisti dell'Ercole Olivario 2024 cinque aziende campane

Siamo giunti alla finale della trentaduesima edizione del premio nazionale Ercole Olivario 2024, il prestigioso concorso che premia le eccellenze olearie dei territori italiani e come al solito la provincia beneventana non poteva che piazzarsi in pole position. Alla finale sono giunte ben cinque aziende della Campania, con sei oli Dop ed Extravergini. Eccole:

Per la categoria DOP/IGP: l'azienda San Comaio s.r.l. di Zungoli (AV) con l'olio Hirpinia - Irpinia colline dell'Ufita DOP prodotto con le cultivar Ravece, Ogliarola, Pendolino, Frantoio; la Società Agricola Pregio s.s. di Battipaglia (SA) con l'olio Pregio biologico - olio Campania IGP prodotto con la cultivar Rotondella; l'azienda Torretta s.r.l. di Battipaglia (SA) con l'olio Diesis colline Salernitane DOP prodotto con le cultivar Frantoio, Carpellese e Rotondella.

Per la categoria Extra Vergine: l'azienda Torretta s.r.l. di Battipaglia (SA) con l'olio EVO Dafne bio prodotto con le cultivar Frantoio e Don Carlo; la Tenuta Romano s.r.l. di Ponte (BN) con l'olio EVO Ortice Riserva prodotto con la cultivar Ortice; l'azienda Il Cappero s.r.l. di Anacapri (NA) con l'olio EVO Il Cappero - Monovarietale Minucciola prodotto con la cultivar Minucciola.

Superate le fasi regionali, che termineranno a fine marzo, i succitati sono gli oli selezionati a rappresentare la regione Campania nella finale della XXXII edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, che premierà i primi classificati di ciascuna delle due categorie in gara (DOP/IGP ed EXTRA VERGINE) e dove sono previsti anche altri riconoscimenti.

Tra essi la menzione speciale "Olio Biologico" al prodotto certificato a norma di legge, che otterrà il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti, la menzione "Olio Monocultivar" dedicata all’olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto, il premio speciale Amphora Olearia all'olio finalista con la migliore confezione secondo i parametri di completezza, chiarezza e contenuto delle informazioni al consumatore indicate nell'etichetta e nella retro-etichetta, di design e funzionalità della bottiglia, e di capacità dei materiali impiegati di valorizzare qualità e origine del prodotto; la menzione di Merito Giovane Imprenditore che andrà al miglior titolare under 40 degli oli ammessi in finale, la menzione di Merito Impresa Donna che verrà assegnata all’impresa donna con il punteggio superiore, la menzione di Merito Impresa Digital Communication alla realtà aziendale che investe nella comunicazione e nello sviluppo della cultura digitale e la menzione di Merito Giorgio Phellas - Turismo dell'olio che andrà ad una delle aziende finaliste che si impegna nella proposta di esperienze di oleoturismo, in grado di valorizzare l'olio e il territorio di appartenenza.

I vincitori della XXXII edizione dell’Ercole Olivario verranno proclamati e premiati il 5 e 6 aprile a Perugia.