Benevento, scatta l'arresto per spaccio aggravato: pregiudicato ai domiciliari

La scorsa notte, la Guardia di Finanza di Benevento ha fatto scattare l'arresto per Sergio Altivalle, 33enne di Benvento, per spaccio aggravato di 50 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo, pregiudicato, era stato colto in flagranza di reato.

Nelle prossime ore ci sarà la convalida dell'arresto. Nel frattempo, il 33enne ha nominato come proprio difensore di fiducia l'avvocato Vittorio Fucci. Ad Altivalle, inoltre, sono stati concessi gli arresti domiciliari.