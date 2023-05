Rissa in centro tra ragazzi italiani e cinesi: 4 in ospedale

Una rissa tra giovani italiani e cinesi è scoppiata durante la notte a Piazza Piano di Corte, nel centro storico di Benevento, secondo una prima ricostruzione per futili motivi.

Quattro dei ragazzi cinesi, tra cui una giovane donna, tutti studenti del conservatorio musicale «Nicola Sala» di Benevento, hanno riportato lievi ferite medicate nel pronto soccorso dell'ospedale San Pio.

Intorno alle 3 della scorsa notte la rissa è stata placata dall'intervento delle forze dell'ordine.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Benevento Clemente Mastella: «Trovo intollerabile l'episodio di piazza Piano di Corte. La rissa che ha visto coinvolto giovani italiani e cinesi e che ha visto finire in ospedale i giovani asiatici è una macchia per la città che ha meritata reputazione di accoglienza e ospitalità». «Auspico che le forze dell'ordine individuino presto i responsabili ed esprimo solidarietà al Conservatorio musicale 'Nicola Salà, gioiello dell'offerta formativa di Benevento. Certamente preoccupa l'aumento di questi episodi tra i giovani che - dopo la pandemia - si sono dilatati a macchia d'olio in tutto il Paese. Tutti siamo chiamati a forme di pedagogia più efficaci», conclude Mastella.