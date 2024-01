Giunta, ok al progetto per la realizzazione di una rotatoria sulla Statale 7

La giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria sulla Strada Statale 7.

«Con quest'opera - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - interverremo sulla strada che collega Benevento alla Valle Caudina e a Napoli, decongestionando il traffico e accorciando i tempi di percorrenza per automobilisti e pendolari in entrata e in uscita dalla città. L'importante intervento, sarà realizzato a cura e spese di Eav, sotto la supervisione del Settore tecnico comunale. L'ok in giunta oggi anche al nuovo accordo con Terna: sarà rifatto il manto stradale a contrada La Francesca», conclude Pasquariello.